Camión gasero choca; hay 2 muertos

Las garrafas de gas licuado reventaron en medio del fuego después del choque entre un camión cargado de los balones de gas y una cisterna, ayer, aproximadamente a las 5:30, en el sector de Challapata, camino a Oruro. Dos personas murieron y otra resultó herida, según informaron en la Policía.

“Todavía estamos investigando las causas del accidente para determinar el grado de responsabilidad de cada vehículo”, explicó ayer el sargento de Policía Edwin Yucra. El siniestro sucedió cerca de la comunidad de Challapata, en la ruta que conduce a Oruro, a la altura de Machakamarquita, a unos 40 kilómetros de la Capital de Pagador.

Según los primeros informes, el camión garrafero invadió el carril para posteriormente chocar con la cisterna.

“Mi esposo me dijo: ‘Me han invadido, me han invadido el carril’ eso me ha dicho”, sostuvo la esposa de Omar Escóbar, de 39 años, chofer de la cisterna que resultó herido.

Un lugareño ratificó la anterior versión. “Han dicho que el camión invadió carril y después se ha dado el choque”. No obstante, la Policía todavía investiga el accidente de tránsito.

Entre las decenas de garrafas desperdigadas cerca del camión y la cisterna, estaba el cuerpo sin vida de una persona, el ayudante del camión gasero, tirado en la carretera. Mientras que el chofer del camión yacía muerto en el motorizado. Escóbar, conductor de la cisterna, fue evacuado a un hospital por los campesinos.

“La Policía y los bomberos llegaron dos horas después, cuando el fuego se estaba consumiendo”, contó un testigo. A unos metros de él, una vecina del lugar relató lo que vio.

“Pasó como a las cinco y media, después escuchamos una explosión y después otras, porque las garrafas estaban reventando, por eso no nos acercamos mucho”, relató la mujer a un medio orureño.

El camión con garrafas se dirigía al poblado de Challapata, mientras que la cisterna tenía como destino Huari.