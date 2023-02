Dijo que uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales y ha estado recluido cinco veces por diferentes delitos cometidos en el país. Se trata de Marco Antonio Acho Ignacio, presuntamente de nacionalidad peruana, uno de los líderes de la banda criminal.

“Hace un par de días lamentablemente había recuperado su libertad, el pasado 18 de enero”, remarcó la autoridad.

Los otros detenidos son: Julia C.S., pareja de uno de los asaltantes, Elias W.P., Richar C.C., y Aleajandra L.P.

“Una de estas personas ya habría reconocido la comisión de estos delitos que habría sido invitado a ser parte de esta organización criminal”, señaló.

Detalló que Elias W.P. también tiene antecedentes y fue detenido en 2019 por un hecho similar registrado en Cochabamba.

Ayer, a horas 17.00, un grupo armado asaltó dos casas de cambios denominados el Biyuyo y Rigomar, se llevaron el dinero del lugar y dejaron gravemente herido a una persona; los antisociales huyeron en una vagoneta Ford Explorer. Se presume que unas 10 personas participaron en este hecho delincuencial.

Según el ministro, los antisociales usaron un vehículo que había sido robado el pasado 10 de febrero, esto con el fin de que no sean descubiertos.

La Policía secuestró armas de fuego de grueso calibre, armas cortas, celulares, parte del dinero sustraído, cinco placas de vehículos, un machete, una sierra mecánica, cartuchos calibre 22 milímetros, entre otros. Además, se allanó dos bienes.

Relato de una testigo

Una testigo contó a Radio Compañera cómo vivió el momento en el que se produjo aquel atraco armado.

“Todo se ha vaciado, después los que estaban con arma ahí han estado apuntado a todos lados. Era un arma grande (la que portaba)”, contó en primera instancia la testigo, que prefirió mantener su identidad en el anonimato.

La mujer relató que se alejaron con su hijo, al escuchar lo que ocurría.

“Me he asustado, me he ido con mi hijo más allá. Después los maleantes estaban exigiendo. Se han entrado a un garaje, eran cuatro o cinco, no he contado. He mirado, me he asustado. Me he quedado como tonta. En la noche no he podido dormir”, indicó.

Ella alcanzó a ver que los antisociales salieron del inmueble allanado con “dos bolsas grandes”, mientras que la dueña de la casa de cambios llamaba a la Policía.

“Les voy a matar ahorita, decían ellos. Disparos han sonado, dos veces han sonado. Después, dos bolsas grandes han sacado. La señora estaba por llorar, estaba llamando a la Policía”, relató.