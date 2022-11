Caso 41 ambulancias: filtran audio que revela supuestos negocios con paquistaní

En las últimas horas, fue revelado un audio con más detalles relacionados con la compra irregular y fallida de 41 ambulancias para el departamento de Potosí. El material a que tuvo acceso El Potosí es atribuido a Osvaldo Mariscal Barrios, cuyo nombre aparece en todo el proceso de compra, pero, pese a ello, sólo fue convocado a declarar como testigo ante la Fiscalía.

En la grabación, Mariscal revela el nombre de un ciudadano paquistaní, se trata de Muhammad Kashif Ilyas, a quien señala conocer “por años” cuando admite que se consiguió un Número de Identificación Tributaria (NIT) para presentar a la gobernación potosina.

“El día que consulté con el pakistaní, (Muhammad Kashif Ilyas). Yo lo conozco a Kashif y Omar (no detalla el apellido) por años; siempre compro vehículos de esa tienda. Entonces fui a Chile, bajamos y hablé con Omar (no detalla el apellido) y le dije: ‘Va a haber una venta de ambulancias, ¿está de acuerdo con que usted pueda hacer esto (la compra)?’ Y me dijo: ‘Yo bajé con Víctor (Arancibia)’, entré a hablar con él y me dijo: ‘Yo tengo esas unidades (ambulancias) allá, tengo 60 vehículos blancos’ ‘¿Se puede hacer eso (la compra), míster?’ Coordiné con Kashif y me dice: ‘No tengo NIT’, y le digo: ‘Pero necesito para hacerte una invitación’. Y me dice: ‘No, yo ahorita no tengo, pero déjame hasta más tarde y es testigo Luis (Buergo)’”, indica supuestamente Mariscal en el audio.

Desde la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, la asambleísta Azucena Fuertes considera que se “abrieron las puertas a que mafias internacionales” operen en el país, tras la develación de la grabación.

“Esto es muy peligroso porque no estaríamos hablando de un delito de corrupción solamente, como se ha ido naturalizando ya en la administración del Estado, sino estamos hablando que desde la Gobernación potosina se estaría abriendo la puerta para que mafias internacionales operen en el país”, dijo la asambleísta Azucena Fuertes, en contacto con Página Siete.

¿Qué se sabe de Kashif?

Muhammad Kashif Ilyas es un ciudadano paquistaní, que radica en Chile, según su documento de identificación. Nació el 8 de noviembre de 1983.

Las afirmaciones de Mariscal, vertidas en el audio, coinciden con las declaraciones de Luis Humberto Huanca Torrez, representante de Stefal Logistics, brindadas a la Policía el 23 de febrero, donde señala que ni el paquistaní ni Víctor Arancibia trabajaban en su empresa. “No teníamos ningún convenio o sociedad con ninguno de los dos, solamente que Osvaldo Mariscal era el proveedor, aclarando que los dos se contactan con el consignatario, y el consignatario me provee de vehículos a mí”, indica en el informe de la Policía, citado en El Potosí.

Con esta información, se presume que Kashif Ilyas es “el consignatario” de la transacción, quien proveyó de las ambulancias a Mariscal para la compra.

El gobernador potosino, Jhonny Mamani, quien fue imputado por el caso, cumple detención domiciliaria con permiso para salidas laborales; sin embargo, incumplió con la disposición judicial en reiteradas oportunidades, de acuerdo con el asambleísta Jaime Flores. “El gobernador no cumple su detención domiciliaria (...). Él ha tenido muchas salidas y está confundiendo que sólo estaría arraigado, pero hay que recordar que tiene detención domiciliaria, sólo con derecho al trabajo”, informó el asambleísta.

Hasta el momento, ninguna autoridad de la Fiscalía o el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) brindó declaraciones sobre el nuevo indicio revelado. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Juan José Tórrez dijo que los vocales se pusieron de acuerdo para no dar declaraciones a la prensa.

Entre tanto, por el caso buscan revocar la detención domiciliaria para el gobernador. El asambleísta Flores manifestó que existen las pruebas correspondientes.

“Nosotros estamos aguardando que se pueda realizar la acusación, por lo que hay las pruebas correspondientes, estamos en esa etapa. También hemos solicitado la causa de revocatoria de medidas sustitutivas de las que goza el gobernador (...), por eso es que nosotros estamos esperando que esta audiencia pueda cumplir y, sin ánimo de adelantarnos, se van a agravar las medidas contra el señor gobernador”, consideró.