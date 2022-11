Caso ABC: defensa de Mendieta dice que lo suplantaron

El abogado Prudencio Flores, defensa de Cristian Mendieta, el exgerente técnico de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) -implicado en el caso coimas por la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez- aseguró que suplantaron el nombre de su cliente para incriminarlo en el escándalo de corrupción.

“Alguien ha suplantado su nombre y han hecho la denuncia, pese a que había otros incriminados directamente y resulta que él ha sido el único imputado, además del empresario (chino Jin Zhegyuan), nadie más ha sido imputado y detenido en primer término”, dijo Flores a Página Siete.

Ya pasaron tres meses desde que estalló el escándalo de corrupción más grande del Ministerio de Obras Públicas, que está a cargo de la ABC. Hasta la fecha hay dos procesos, el primero que se ventila en Sucre a denuncia del diputado del MAS Héctor Arce por el cobro de coimas y en el que es clave un testigo protegido; y el segundo proceso está en La Paz a denuncia del Ministerio de Justicia por legitimación de ganancias ilícitas que involucra al representante de la empresa china Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC), Jin Zhegyuan, por lavado de dinero.

En ninguno de esos procesos es investigado el presidente de la estatal caminera, Henry Nina, ni el ministro Édgar Montaño.

En el juicio que se realiza en Sucre, Mendieta está en calidad de acusado, de quien su abogado asegura que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en el proceso de adjudicación ni cobro de coimas. “El mismo empresario (chino) ha dicho que no conoce a Cristian Mendieta, que es otra persona que le llamaba desde la ABC, pero no era Mendieta”.

La defensa espera que la justicia resuelva el caso de Mendieta con un sobreseimiento a su favor, tras lo cual presentará una denuncia internacional.

Hoy se tiene previsto que se instale una audiencia a solicitud de la Fiscalía para la “verificación y apertura de los elementos probatorios” que ha recolectado en todo este tiempo en los distintos allanamientos en las oficinas de la ABC, de la empresa china y de los domicilios de los imputados.