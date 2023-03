El Ministerio de Justicia informó ayer que el caso por la denuncia de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) está en etapa preparatoria.

“El proceso se encuentra en etapa preparatoria, por lo que los elementos de información recientes son relevantes para el proceso, sin embargo, la decisión de su implicancia está a cargo de las autoridades judiciales”, se lee en un boletín de Justicia.

En agosto de la gestión pasada, el diputado evista Héctor Arce denunció el caso de cobro de coimas millonarias en la ABC, supuesta irregularidad con la que presuntamente la empresa china Harbour Engineering Company (CHEC) se adjudicó la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.

Este caso tenía un testigo clave resguardado y que reveló los cobros de coimas, pero el viernes, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el “testigo protegido” falleció en un “accidente” en Estado Unidos.

Cruce de ataques

En el tema, el ministro Lima atacó al diputado Arce. “Que nos diga qué ha pasado con el testigo protegido. Sabían ustedes que el testigo protegido ha muerto en Miami, Estados Unidos?, ¿sabían ustedes que los ocho o casi nueve millones que se denuncia de coimas han aparecido en la ciudad de Sucre? El diputado Arce es muy bueno para dar noticias de daño y desprestigio y no le cuenta toda la historia al país”, dijo Lima.

En respuesta, el diputado Arce dijo que se enteró por Lima del fallecimiento del testigo protegido del caso ABC.

“Usted tiene que explicarle al país por qué hizo estas declaraciones incoherentes y carentes de verdad. No me parece correcto que exija que yo revele ese tipo de cosas. No conozco (...) Me parece demasiado bajo, deshonesto de parte de usted intentar tener algún rédito político con una desgracia de una familia”, dijo Arce.