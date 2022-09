Caso ABC: Fiscalía busca a Juan Carlos Hidalgo y allana su inmueble en Oruro

El fiscal Nava también informó que para el lunes se convocó a los cinco miembros de la comisión de calificación: Javier López Quespi (presidente), Said Martínez Carballo, Cosme Gudelio Agostopa Chaparro, Carlos Rafael Chipana, Deymer Quispe Valencia e Hidalgo.

“En este momento están allanando los inmuebles de (Juan Carlos) Hidalgo Chura, a quien se lo está buscando para notificarlo con la imputación y no se lo ha ubicado. Los allanamientos se hacen en Oruro”, afirmó el fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, en contacto con Página Siete Digital .

“(Henry) Nina no volverá a declarar, no está convocado para el lunes 26 de septiembre. La comisión de fiscales va a esperar primero la apertura de evidencias, la documentación que se ha secuestrado en ABC La Paz y en ABC Sucre. Además, se escuchará las declaraciones de los miembros de la comisión y, a partir de todos esos elementos, los fiscales a cargo verán si vuelven a citar o no a Nina”, precisó Nava.

Quien sí está citado para declarar la próxima semana es el gerente Administrativo de la ABC, William Mamani. Nina ya declaró en calidad de testigo el viernes 16 de septiembre y no se prevé que de momento se lo vuelva a convocar.

Por otro lado, este viernes, a las 14.00, en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción, inició la audiencia de medidas cautelares del gerente regional de la ABC de Chuquisaca, Hernán Palacios, quien fue imputado por los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado.

Este es el cuarto aprehendido en el caso de la presunta coima millonaria para favorecer a una empresa china en la adjudicación de la carretera Sucre-Yamparáez, obra para la cual se destinó más de 400 millones de bolivianos.