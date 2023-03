El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que no existe ninguna investigación activa contra el testigo protegido Felipe Sandy Rivero en el caso coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Asimismo, desde Sucre se descartó convocar al ministro de Justicia, Iván Lima, para que preste su declaración.

“Propiamente no tenemos una investigación abierta, sí había una investigación, existe una investigación, la cual ha sido rechazada por el fiscal Juan Laura en su momento, ahora ese rechazo ha sido impugnado y ha subido hacia el despacho de la Fiscalía Departamental lo cual me prohíbe poder explicarles a detalle esto, porque tengo que conocer el fondo (...). Hay una investigación en La Paz pero no activa, porque ha sido rechazada”, sostuvo Alave.

Respecto a la solicitud de investigar al ministro Iván Lima, el fiscal de Sucre asignado al caso Javier Gorena descartó que la autoridad sea convocada a declarar.

“Lo que estamos investigando es un hecho concreto, está delimitado nuestro objeto de investigación y dentro de este objeto de investigación al momento no tenemos un elemento que nos haga ver que haya necesidad de convocarlo al señor (Iván) Lima como testigo”, subrayó.

El fiscal Gorena indicó que la información que pudiera tener el Ministro de Justicia en referencia a la supuesta coima ya es de conocimiento de la Fiscalía por medio de un memorial remitido por el empresario Jin Zhengyuan.

Hace unos días Gorena informó que se tuvo conocimiento de un acuerdo transaccional entre la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) y su exgerente Jin Zhengyuan, en el que éste último habría devuelto el dinero de la presunta coima de la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez equivalente a más de nueve millones de bolivianos.