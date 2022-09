Caso ABC: Henry Nina es llamado a declarar en calidad de testigo

Sin embargo, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, negó que exista esa convocatoria. “Nina no volverá a declarar, no está convocado para el lunes 26 de septiembre. La comisión de fiscales va a esperar, primero la apertura de evidencias, la documentación que se ha secuestrado en ABC La Paz y en ABC Sucre, además, se escuchará las declaraciones de los miembros de la comisión y a partir de todos esos elementos, los fiscales a cargo verán si vuelven a citar o no a Nina”, manifestó.

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la ABC a denuncia del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, quien apuntó al presidente de esa institución, Henry Nina, por ser el cabecilla de una red de corrupción que fraguó una coima millonaria pactada con el representante de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) para dar la adjudicación de la doble vía Sucre - Yamparáez.

Anteriormente, Nina negó públicamente que haya recibido una coima, además también prestó declaración en una primera convocatoria, la semana pasada.

Por este mismo caso, el jueves fue aprehendido el gerente de la ABC regional de Chuquisaca, Hernán Palacios. La Fiscalía lo imputó formalmente y pidió su detención preventiva. En las próximas horas se definirá su situación jurídica.