Médico testigo

Por su lado, el médico Fernández, principal víctima de las irregularidades cometidas por los jueces que conocieron su caso, y que por cuatro años le negaron la libertad pese a que no había pruebas en su contra, participó como testigo en el juicio contra Pacajes.

“Es lamentable el manejo de la justicia boliviana, la retórica de la justicia está solo en papeles, pero no en los tribunales. Sí, me parece irónico que no haya ni un solo juez o fiscal sancionado por el daño que todos ellos causaron a mí y a mi familia. Se robaron cuatro años de mi vida al enviarme a la cárcel por un delito que ellos sabían que no cometí”, lamentó Fernández.

Sostuvo que fue citado como testigo de cargo, pero observó que la acusación de la Fiscalía tenía varias falencias y que, con este fallo, Pacajes y los otros jueces no fueron procesados por extraviar las declaraciones de testigos asu favor, al contrario, en los expedientes se hallaron declaraciones de personas que no eran parte del caso y su testimonio se tomó en su contra.

“Me parece que la juzgaron por un tema administrativo, como la suspensión de audiencias, falta de notificaciones y no por condenarme en algo que fue para mí una sentencia de muerte. Junto a la señora Pacajes, en el banquillo de los acusados también debieron sentar a los exjueces Gladis Guerrero y Roberto Mérida”, reprochó Fernández.

Asimismo, el galeno ahora es el principal acusador en otro proceso que se debe instalar contra los fiscales Susana Boyán y Edwin Blanco (hoy en funciones de juez del TDJ de La Paz), por haber ocultado pruebas que demostraban su inocencia. El galeno también señala al exfiscal general, afín al MAS, Ramiro Guerrero, quien fue señalado por la jueza Pacajes y la exfiscal departamental, Patricia Santos, de ser quien direccionó la investigación para perjudicar al médico.