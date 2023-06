“El Ministerio Público la ha buscado, ha generado una investigación y al no estar presente, se la ha imputado y, por ende, se está solicitando que se declare rebelde hasta que ella pueda venir y prestar la declaración”, dijo el fiscal Alave, citado por Erbol.

La testigo fue la persona que reveló, primero de forma anónima en medios de comunicación, cómo se conformó entorno a Santos un “equipo de trabajo” de al menos 10 personas, encargadas de manejar el dinero de las coimas. Con esos recursos se adquirieron varios vehículos y 30 propiedades en Tarija y Pando, entre terrenos, casas, estancias para la cría de ganado, además de la instalación de un frigorífico.

“Apenas asumió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en noviembre de 2020, me ofreció una dirección y me pidió que me encargue de negociar las obras. Desde aquella fecha hasta enero de 2023, calculo que recaudé alrededor de 19 millones de bolivianos en coimas para el ministro”, relató al portal Rimay Pampa.

La excolaboradora de Santos Cruz ya prestó su declaración como testigo y aún debía comparecer como sindicada, pero no fue encontrada.

Alave señaló que la testigo estaría en Bolivia y se tomó los recaudos necesarios para evitar que pueda salir del país, también indicó que el Ministerio Público le ofreció las garantías suficientes para que se presente a testificar en cualquier lugar del país, “pero lo importante es que declare”.