Detención preventiva en el penal de San Pedro por cinco meses, fue dispuesta anoche para el exviceministro de Agua Potable y Saneamiento Carmelo Valda, imputado en el “caso coimas” del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). La defensa anunció la apelación de la medida.

“Se va a disponer la detención preventiva de Carmelo Valda Duarte en el centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz”, señaló la jueza de Instrucción Penal 3, de la capital, Lorena Camacho.

La exautoridad fue aprehendida la noche del viernes, cuando se presentó a declarar “de forma voluntaria” ante la Fiscalía, en el denominado “caso coimas”. Valda fue imputado a pedido del Viceministerio de Transparencia, que amplió la denuncia en su contra y del excoordinador administrativo financiero del MMAyA Ricardo Bernal.

“Tengo la conciencia tranquila, he respondido todas las preguntas de la Fiscalía, me voy a defender de estas calumnias ante la justicia. No conozco a la señora (Cortez), jamás he tenido una conversación con ella”, afirmó Valda mientras era trasladado a las celdas policiales, donde esperó su audiencia cautelar.

Si bien su defensa presentó un incidente de ilegalidad de la aprehensión, y ésta fue probada en parte, no logró que Valda se defendiera en libertad. Asimismo, aunque el Ministerio Público pidió seis meses de detención, pero la jueza fijó cinco.

“Se ha dispuesto darle la medida cautelar personal extrema. Tratándose de un caso con detenido preventivo, el Ministerio Público debe dar mayor celeridad (...) se va a disponer cinco meses de detención preventiva; conforme los actos investigativos se puede pedir una ampliación. Nos encontramos el 20 de noviembre a las 9:30 para hacer el control del plazo”, dijo la jueza.

Valda fue apuntado por las declaraciones de la testigo del caso, Claudia Cortez, que ahora también figura entre los sindicados.

Ella negociaba y recaudaba las coimas que el exministro de Medio Ambiente Juan Santos Cruz pedía a las empresas que se adjudicaban obras en la cartera de Estado que dirigía.

Además de asegurar que ella y Valda se conocían, reveló que llegaron a tener rencillas. Afirmó que las diferencias surgieron luego que Santos la nombró “interventora” de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP/PAAP), instancia que dependía del Viceministerio de Agua y por tanto de Valda.

“El viceministro (Valda) manejó todos los procesos de contratación de la gestión 2021 a través de su coordinador, el ingeniero Juan Pablo Díaz”, señaló Cortez en su declaración dada a los fiscales Bladimir Bolívar y Franklin Alborta, el 13 de mayo, en La Paz.

En una entrevista con el periodista Andrés Gómez, publicada el 7 de mayo, Cortez relató que mientras fue parte del “equipo” dedicado al cobro de las coimas, se dieron disputas internas por el control del sistema de las licitaciones entre Santos y Valda.

“Él (Valda) quería seguir recibiendo comisiones de los procesos de contratación”, afirmó.