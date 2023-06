“Desde el inicio hubo una mala actuación del Viceministerio de Transparencia, cuando Claudia Cortez entregó esta información a la viceministra Ríos, en persona, en una reunión realizada en febrero, en Santa Cruz. Lo que debió hacer Ríos es presentar las denuncias ante el Ministerio Público, pero cuidando la seguridad e identidad de la testigo, aspecto omitido por la señora Ríos, al contrario, desde esa reunión, hasta el 8 de mayo, cuando presentan la denuncia no le contestó los mensajes ni las llamadas a Claudia Cortez, dejándola en la incertidumbre”, afirmó Loma en contacto con Página Siete .

Abel Loma, abogado de Cortez, cuestionó el papel que jugó la viceministra Ríos, pues en su criterio, sólo entorpeció la investigación “como lo ha hecho antes, en el denominado caso chanchullos”, en el que se vio implicado el exministro de Educación, Adrián Quelca, por el tráfico de cargos en el sistema educativo. El no asumir medidas de forma inmediata, pese a contar con varias pruebas, permitió que en ambos casos los involucrados borren varias pruebas y las denunciantes sean víctimas de amenazas.

Claudia Cortez, la testigo clave del caso de cobro de 20 millones de bolivianos en coimas por parte del exministro de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), Juan Santos, reveló que la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, recibió documentos y detalles sobre cómo funcionaba la red corrupción en febrero, pero luego la autoridad no le respondía las llamadas y mensajes, hasta mayo, cuando el escándalo estalló por los medios de comunicación.

Loma también explicó que, en el inicio del proceso de denuncia, Cortez solicitó a Ríos ser considerada una testigo protegido, pero al contrario de brindarle garantías, la viceministra, “con un memorial de tres o cuatro líneas pasó todo a conocimiento del fiscal, sin solicitar que se le pueda dar protección a la señora Claudia Cortez. Por este motivo ella ya no puede ser considerada testigo protegido y queda solicitar que sea considerada colaboradora eficaz”, sostuvo el abogado.

“Cuando la señora Cortez nos presenta la denuncia no tenía ni nombres de las (ocho) empresas (involucradas en el pago de coimas), aportó datos en chats (de WhatsApp) y alguna información bancaria, a partir de lo cual se empezó a requerir información oficial que llegó en abril. Tenemos que ser muy responsables al momento de verificar esa información”, explicó. Señaló que no hubo dilación en la investigación que puede probarlo por medio de los sistemas informáticos de las instituciones a las que solicitó datos sobre el caso.

“Este proceso de investigación no es un proceso sencillo, se ha tenido que verificar mucha documentación, se han hecho solicitudes, cuya información seguramente va a seguir llegando, por lo que vamos a tener que seguir analizando”, manifestó Ríos el 12 de mayo, sólo unos días después de que se presentó la denuncia ante la Fiscalía. Transparencia informó que la red de Juan Santos se valió al menos 60 cuentas bancarias para hacer las transferencias de dinero.

“Pero no denuncian a Juan Santos, es él quien se presenta de forma espontánea y es la comisión de fiscales la que determina su aprehensión ¿Cuál fue el trabajo de Susana Ríos? ¿Por qué no protegió a la testigo y denunció directamente a Juan Santos? Nosotros vemos una probable intención de querer encubrir estos hechos de corrupción y solo sancionar a las personas que menos responsabilidad tienen”, manifestó Loma.

Encubrimiento

Para el vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Félix Oros, las acciones de Ríos se tipifican como “encubrimiento y omisión de denuncia”, de acuerdo al artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, por no haber presentado la denuncia inmediatamente después de que conoció los detalles que le dieron. “La ley los obliga a denunciar todo acto de corrupción que lleguen a conocer el no hacerlo constituye un delito, la viceministra de Transparencia no fue transparente, al contrario, fue parte del esquema de corrupción”, señaló Oros en entrevista con Página Siete.

Para el representante de Santa Cruz, Ríos debería ser apartada del caso y procesada por el encubrimiento, “porque obstaculizó la averiguación de la verdad”.

Finalmente, Loma explicó que esa demora en la investigación y presentación de la denuncia, por parte de Ríos, primero puso en riesgo a la principal testigo del caso, pero además, permitió que los involucrados borren evidencia, lo cual, aseguró, fue verificado por parte de los fiscales e investigadores policiales, que al momento de allanar las propiedades que supuestamente fueron adquiridas por los palos blancos de Santos, en las mismas no se hallaron, por ejemplo, las grabaciones de las cámaras de seguridad.