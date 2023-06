La autoridad del Ministerio Público señaló que durante la aplicación de la prueba estuvieron presentes representantes de la Fiscalía, los técnicos asignados al caso y los familiares de Colodro.

Con la prueba, destinada a detectar la eventual presencia de manchas de sangre limpiadas en la oficina o el auditorio del piso 15 del edificio Ambassador, se busca descartar hipótesis sobre la muerte del que fuera interventor del Banco Fassil.

Colodro falleció el sábado, según el Gobierno y la Fiscalía se lanzó desde el piso 15 del edificio.

En las últimas horas se conoció que un amigo y compañero de trabajo declaró ante la Fiscalía que uno de los hijos de Colodro recibió amenazas a pocos días de que él asumiera el cargo.

“El domingo 30 de abril él (Colodro) fue a visitar a mi familia y nos vimos el 1 de mayo para trabajar, donde noté en él una disminución anímica. Me dijo que le habían escrito a su hijo en sus redes sociales para amenazarlo y que se sentía preocupado. Yo le sugerí que hable con el director de la ASFI (Reynaldo Yujra). Además me dijo: ‘¡no sé por qué he aceptado este puesto si he tenido una buena carrera. Por qué me he metido en este problema!’”, declaró Rodrigo Hoz de Vila Barbery.