“Hagan lo que quieran. Pueden darme pena de muerte o pueden darme cadena perpetua si quieren, que aunque no está en el ordenamiento jurídico por agradar a sus jefes políticos ustedes lo pueden hacer y háganlo, pero ya basta. ¡A mí, déjenme en paz! Me retiro (de la audiencia) para que dicten la resolución que recibieron del Chapare o de la Casa Grande del Pueblo o del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Gobierno. Eso es todo, señor juez”.

Con esas palabras, la expresidenta Jeanine Añez abandonó la audiencia cautelar en la que se dictó la tercera orden de encarcelamiento en su contra, esta vez por el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). La exautoridad rechazó someterse a un juicio ordinario.

El juez tercero anticorrupción, Hebert Torrejón, dispuso detención preventiva de cuatro meses en el penal de Miraflores por la designación supuestamente ilegal de Karina Leiva Añez, como gerente de EBA, durante su presidencia, en mayo de 2020. La expresidenta fue imputada por nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a las leyes, incumplimiento de deberes y anticipación o prolongación de funciones.

Por varios meses, la defensa de Añez presentó recursos legales para ser procesada en un juicio de responsabilidades, debido a que el supuesto delito fue cometido durante su mandato, que comenzó en noviembre de 2019.

Luego de oír las acusaciones en su contra, Añez lanzó un discurso acusando a jueces y fiscales de estar sometidos al partido de Gobierno, al MAS y a su líder, Evo Morales, dirigente que reside en el Chapare cochabambino. Además, hizo alusión al presidente Luis Arce, por la Casa Grande del Pueblo, y a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo y de Justicia, Iván Lima.

“Jamás me someteré a otra justicia que no emane de la Constitución. Ustedes no son tribunal competente para procesar a una exmandataria de Estado. Hasta un dictador tuvo debido proceso y a mí me corresponde un juicio de responsabilidades, les guste o no”, enfatizó Añez.

La exmandataria reclamó porque, durante la audiencia virtual, la parte acusadora, el fiscal Tomás Choque, el asesor jurídico de EBA, Ronald Chávez, los representantes del Viceministerio de Transparencia, la Procuraduría y el mismo juez, al momento de tomar la palabra, encendieron sus cámaras, pero enfocaron el techo, la pared o parte de su cabeza sin mostrar sus rostros, como señala el protocolo de audiencia virtuales del Consejo de la Magistratura.

“Enciendo la cámara y los miro de frente, no como mis verdugos que sienten vergüenza y prefieren mostrar el techo en sus cámaras”, dijo la exmandataria. Afirmó que, si bien ella es acusada de omitir la norma en un nombramiento supuestamente ilegal, cuestiona cómo todos los funcionarios, jueces y fiscales que la procesan omiten de forma deliberada la Constitución Política del Estado.

La expresidenta está detenida hace 22 meses, desde marzo de 2021, cuando fue capturada en su casa, en Beni, en medio de un megaoperativo dirigido por Del Castillo. En 2021 fue sentenciada y purga condena por el caso de supuesto golpe de Estado I. También contaba con detención preventiva por el caso golpe II, imputada por terrorismo y ayer sumó su tercera orden de encarcelamiento.

“Lincharme una y otra vez, ¿a ustedes les parece divertido? ¿Los felicitan por obligarme a escuchar sus patrañas, maniatada y contra la pared? ¿Se sienten orgullosos de sus injurias? ¿Se sienten más poderosos al linchar judicialmente a una mujer?”, cuestionó a los funcionarios.