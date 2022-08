Caso Nallar: sospechoso Jassir Góngora se abstuvo de declarar y permanece en Palmasola

El amigo de Misael Nallar —principal acusado del triple asesinato en Porongo—, Jassir Góngora, se abstuvo de declarar por el delito de asesinato en el grado de complicidad. Ahora permanece en la cárcel de Palmasola, acusado de obstrucción a la justicia. Testigos lo apuntan como una de las personas que participaron en la ejecución.

“Él se abstuvo de declarar, van a querer confundirlo, si bien hay testigos protegidos que dicen que lo han visto, es algo que tiene que materializarse, es decir que, no solamente son los testigos. Yo puedo llevar a varios de ellos para que digan que Misael y Jassir no han participado, pero no se trata de eso, sino de buscar la verdad histórica”, afirmó a Gigavisión el abogado de Góngora, José Isla.

La defensa confirmó que tanto Góngora como Nallar tuvieron un altercado con los policías, el 21 de junio pasado, cuando dos sargentos y un voluntario del Gacip fueron asesinados, ya que hay 11 testigos coincidieron en ese testimonio.

“Es cierto que tuvieron altercado con los policías, eso es cierto, porque hay 11 testigos, que lo han dicho y han coincidido, pero no en el lugar de los hechos (del asesinato), ninguno de los testigos dijo que vieron disparar las armas a Nallar o a Góngora. Supuestamente dicen que vieron entregar armas”, señaló Isla.