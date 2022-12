Caso QR: Andrea Forfori se defenderá en libertad

Andrea Forfori, exdirectora del Jardín Botánico municipal de Santa Cruz, implicada en cobros ilegales a través de QR, declaró ayer ante la Fiscalía y al final descartó que vaya a fugarse del país. El Ministerio Público dispuso que la exautoridad se defienda en libertad.

“Estoy dando la cara como corresponde”, sostuvo Forfori, minutos antes de ingresar a la Fiscalía para dar su declaración informativa, por el caso QR sobre supuestos cobros ilegales a través de esa aplicación para un tráfico de ítems en la municipalidad de Santa Cruz. El caso fue revelado por una de las víctimas que filtró un video en el que se escucha presuntamente a la exdirectora de Parques y Jardines, pidiendo los pagos por QR.

A la denuncia de la víctima se sumó el concejal Juan Carlos Medrano, que presentó el caso ante el Ministerio Público.

La declaración informativa de Forfori duró una hora y media. Al final la exfuncionaria descartó que vaya a fugarse y reivindicó que es una profesional técnica y no política. “No soy política. Entré (a la Alcaldía) con el objetivo de trabajar y embellecer a mi ciudad; soy técnica, soy operativa, soy arquitecta. No soy abogada ni política. Y no voy a permitir que utilicen mi nombre como trofeo político, por pugnas, por mayor poder. Ojalá que esto sea por el bien de la ciudad y no por otros intereses”, dijo Forfori.

La arquitecta indicó que acudió a la Fiscalía para “desmentir (las denuncias en su contra)”. “Estoy siendo sometida a una investigación, no tengo por qué irme, sé cómo son las cosas realmente. No voy a huir”, aseguró.

Los fiscales Iván Quintanilla y Mirtha Mejía tomaron la declaración a Forfori, después decidieron que se defenderá en libertad.