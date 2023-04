El interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, se declaró víctima de una “campaña” de desprestigio y chantaje, por una denuncia que hizo en su contra el marca mallku de Hampaturi, Ramiro Choque, quien asegura que, por medio de un abogado, Iraizos intentó sobornarlo con 20.000 bolivianos. De forma paralela, el ministro de Medio Ambiente, Juan Santos, ordenó investigar a la autoridad originaria.

“Mis hijos han llegado llorando a la casa y me dijeron: ‘papi, me han dicho que has dado plata’. Los niños son inocentes, al final, he tenido que salir a dar una explicación, estaba con mi baja médica. Había sacado vacaciones, pero voy a explicar (...) He presentado una denuncia por calumnias”, declaró este viernes Iraízos a los medios de comunicación, luego de que se conociera la denuncia por el presunto soborno al mallku de Hampaturi.

Iraízos negó el pago de los 20.000 bolivianos que Choque asegura haber recibido de manos de un abogado que se presentó a nombre del interventor, hecho que se dio el 20 de abril en la zona Villa Fátima, cerca de las oficinas de Epsas. Al contrario, confirmó que presentó una denuncia de orden privado por calumnias, para que un juez procese y ordene al mallku a retractarse de su acusación.

En este tipo de casos, no se requiere de un fiscal, las partes son convocadas a una audiencia para presentar sus pruebas y descargos, para que luego el juez tome una decisión, que en la mayoría de los casos no termina en la privación de libertad, sino en la retractación pública de una de las partes.