Caso terrorismo: pericia revela disparos en posición de rendición y posible agonía de media hora

Los otros cinco proyectiles ingresaron por la espalda, lo que lleva a la familia de Dwyer a sospechar que él fue incapacitado por el primer disparo en el corazón y que luego fue rematado por la espalda con los otros proyectiles.

Elöd Tóásó, otro de los presuntos involucrados en el caso, declaró en tribunales que el irlandés salió vivo del hotel Las Américas y que fue ejecutado en el aeropuerto de Viru Viru.

“Nos llevan en el vehículo, unos 25 minutos, hasta llegar a un aeropuerto, nos hacen bajar y hacen que me arrodille, siento que hay mucha luz y la dureza propia del asfalto o cemento del piso. Como la polera que cubría mi rostro y cabeza, no estaba amarrada, veo a Mario Tadic arrodillado al frente mío, reconociendo su cuerpo viejo y arrugado y a su lado izquierdo veo a Michael Dwyer, con el rostro cubierto, reconozco parte de su tatuaje y su bóxer rojo”, dijo en su testimonio ante la CIDH, antes de agregar que fue cuando arribó a La Paz que se dio cuenta que Dwyer ya no estaba.

Antecedentes del caso

El 16 de abril de 2009, el entonces gobierno de Evo Morales desplegó un operativo policial en Santa Cruz para frenar a presuntos terroristas. Un grupo de élite policial ingresó al hotel Las Américas e irrumpió habitaciones del cuarto piso.

Producto de ese hecho, Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyarosi y Michel Dwyer murieron, y Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron arrestados y trasladados esa misma jornada al departamento de La Paz.

Días atrás salió a la luz un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que atribuye al Estado la muerte de Dywer y establece que los sobrevivientes de ese operativo fueron víctimas de torturas.