El fiscal Vladimir Bolívar dispuso dejar en libertad a Oscar Paiva Ancalle, uno de los seis funcionarios de la Unidad de Proyectos Especial (UPRE) procesados por el robo de 14 proyectos en la gestión del expresidente Evo Morales, en 2019. La determinación se asumió luego de que éste prestara su declaración y pese a que otros dos implicados, que ya fueron enviados a la cárcel, tenían el mismo grado de responsabilidad, según la imputación del mismo fiscal y la denuncia de la víctima.

La declaración fue en las oficinas de la Fuerzas Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a donde Paiva se presentó junto con su abogado, Alexis Alá, a las 10:30. El funcionario figura como parte de las 20 personas investigadas por el robo de 14 proyectos que se entregaron a la UPRE, por parte de la empresa “Constructora Estructuras y Proyectos SRL”, cuyo representante legal es el ingeniero Hugo Araníbar, denunciante de este caso.

“¿Estoy obligado?”, preguntó Paiva a su abogado cuando los periodistas le preguntaron sobre la denuncia en su contra. Alá explicó a su cliente que no tenía ninguna obligación para responder a los medios de comunicación y aseguró que no darían declaraciones para no entorpecer la investigación. El jurista confirmó que el fiscal Bolívar no emitió orden de aprehensión contra Paiva, por lo que pudo retirarse sin problemas de la Felcc.

Para hoy, también se tenía programado que declare Edgar Iván Pacheco Gómez, otro funcionario de la UPRE, quien, junto con Paiva, eran parte de la comisión calificadora que direccionaron la contratación de empresas para la construcción de escuelas, sin que éstas cumplan los requisitos y lo hicieran con proyectos elaborados por la constructora de Araníbar. Sin embargo, Pacheco presentó un memorial para no presentarse ante el fiscal, observó una irregularidad en la citación.