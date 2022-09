Characayo pide que se investigue al diputado Cuéllar y García dice que hay una mafia en el Gobierno

El exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, señaló que el caso en su contra fue armado y apuntó al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar; en cambio, el exdirector de Desarrollo Rural, Hiper García, dijo que existe una mafia interna en el actual Gobierno. La tarde de este martes ambos fueron sentenciados a ocho años de cárcel por un caso de soborno.

“Quiero puntualizar que en ningún momento se me ha hecho una detención in fraganti, mi persona ha sido detenida dentro de un taxi (...). Ha sido algo armado, porque se me ha detenido en un taxi, incluso se me ha golpeado, me han enmanillado y me han subido a la movilidad, sin orden de detención”, señaló Characayo durante su audiencia.