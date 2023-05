El Ministerio Público convocó a declarar en calidad de sindicado el gobernador de La Paz, Santos Quispe, denunciado por presunta violación. Respecto al caso, sectores sociales salieron en defensa de la autoridad departamental.

“Con el objetivo de obtener mayores elementos de convicción que permitan establecer el presente caso de investigación, el suscrito fiscal de materia ordena al asignado al caso (...) cite a Santos Quispe Quispe (en calidad de sindicado)”, señala la citación fiscal.

La autoridad debe presentarse en el Fiscalía el jueves 18 de mayo a horas 15.00. En caso de no presentarse, la Fiscalía advirtió con la emisión de una orden de aprehensión.

La semana pasada, el Ministerio Público admitió la denuncia de una exfuncionaria de la Gobernación de La Paz en contra del gobernador paceño, a quien acusó por presunta violación y agresión física.

“Tenemos unos 20 días en la etapa preliminar en la cual determinaremos si es cierto estos antecedentes que han denunciado, considerando que el hecho hubiese ocurrido en diciembre, sin embargo, vamos a admitir la presente denuncia”, afirmó el fiscal departamental de La Paz, William Alave, el pasado martes.

Según la denuncia, las agresiones habrían ocurrido en la zona de Pura Pura de La Paz, en diciembre de 2022. Danitza P. L., es la presunta víctima quien aseguró que sostuvo una relación con el gobernador. Quispe negó que haya sostenido una relación con la joven y rechazó la acusación.

La denunciante aseguró que Quispe la obligaba a tener relaciones sexuales en la vivienda donde radicaba, así como en su despacho. “Obligatorio, a la fuerza, a golpes. (...) Era feo, horrible, porque él (Quispe) me obligaba a tener relaciones, incluso en su despacho. Me decía: ‘ven, yo soy aquí el que manda, yo soy el jefe’. Me obligaba a tener relaciones sexuales en su despacho”, declaró la joven la semana pasada.

Respecto a ese caso, representantes de organizaciones sociales como Fedecomin, Fejuves, Bartolinas, Ponchos Rojos, gremiales, llegaron hasta la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, para expresar su respaldo al gobernador Quispe.

“Estamos acá para respaldar al gobernador Santos Quispe”, señaló un dirigente.

Otro de los dirigentes alegó que se busca dañar de una autoridad electa y anunció que no permitirán que se perjudique la gestión departamental.

Aseguró que el gobernador no tiene culpa en este caso. Los sectores sociales dejaron en manos de la justicia la investigación y exigieron que los denunciantes del proceso sean apartados de la gobernación.