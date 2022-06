Cocaleros llegan a La Paz para pedir retiro del mercado ilegal

Delegados de las 17 regionales de Adepcoca arribarán hoy a la ciudad de La Paz para reunirse en asamblea general y exigir el retiro del mercado ilegal de la coca que impulsa el dirigente masista Arnold Alanes en Villa El Carmen, informó ayer el secretario general, Freddy Machicado.

“Mañana (hoy) tendremos una reunión desde las 8:30 y ahí definiremos las acciones con las decisiones que han tomado todas las regionales”, sostuvo escuetamente Machicado a Página Siete. El miércoles feneció el plazo de 48 horas que dio la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) al Gobierno para que retire ese abasto paralelo, pero no hubo respuesta estatal.

Por ello, las 17 regionales se reunieron el fin de semana en sus distritos para analizar las acciones que tomarán con el fin de evitar el funcionamiento del mercado ilegal. Una de las primeras centrales que ya tomó una posición es Coripata, que se declaró en emergencia ante el mercado de la coca de Alanes.

En esa misma línea también se expresó en las últimas horas Huancané, a través de su dirigente Gerardo Rada. “No hay motivo para que se abra otro mercado y eso debe entender Alanes”, dijo a Yungas Noticias.

Los delegados y comisiones de las regionales cocaleras arribarán esta jornada a La Paz desde los Yungas para reunirse en asamblea general y decidir las acciones que tomarán ante el nuevo mercado de la coca que dirige Alanes, militante del Movimiento Al Socialismo.

Villa El Carmen

Ayer se realizó un cabildo de los vecinos de Villa El Carmen, en el que definieron que el polémico mercado de la coca de Alanes debe paralizar sus actividades mientras no se resuelva su situación legal.

“Hemos pedido a la dirigencia de Arnold Alanes que presente (a la junta) documentos de forma legal, pero por el momento no puede extender ninguna venta, no puede volver a abrir el mercado”, informó Ramiro Martínez, presidente de la Junta de Vecinos de Villa El Carmen. El viernes, los vecinos le exigieron a Alanes que no aceptarán el nuevo mercado de la coca hasta que no resuelva sus problemas con Adepcoca tradicional.

Los vecinos vivieron en 2020 y 2021 días y noches de zozobra por la pelea entre la Adepcoca tradicional y los cocaleros masistas, que pretenden instalar un mercado ilegal de la coca. El jueves, un artefacto explotó cerca del abasto de Alanes y afectó a cuatro viviendas, por ello la Policía aprehendió a cinco personas, de las cuales tres fueron enviados a la cárcel de San Pedro.

Esteban Mamani Paucara, presidente del Control Social del Distrito 13, al que pertenece Villa El Carmen, ratificó el fin de semana que apoyarán junto a las 58 juntas vecinales y tres mercados de esa zona la decisión de los vecinos de pedir el retiro de ese abasto clandestino.