El Comité Electoral de la Federación Villa Barrientos de Río Cajones, de la regional cocalera Chamaca en los Yungas, convocó al “Congreso de la Unidad” para el 14 de abril en el que, entre otros puntos, anuncian que se definirá “entre militantes del MAS y del sector orgánico” la representación y respaldo que tiene el dirigente Arnold Alanez, afín al Gobierno y proclamado por la facción oficialista como presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).

“Si el señor Alanez, que dice representar al sector de Chamaca, no tiene respaldo en este congreso, no puede tratar de asumir la presidencia de Adepcoca ¿Si no tiene bases, a quién representas?” cuestionó el vicepresidente del Comité Electoral de Villa Barrientos, Gerónimo Machaca.

En contraparte, en contacto con Página Siete, Alanez señaló que dicho congreso carece de legalidad y que no se siente afectado. “Es para elegir un ejecutivo, no tiene que ver con Adepcoca. En todas las federaciones hay dos ejecutivos, uno afín a la derecha, otro afín a la izquierda”, sostuvo el dirigente militante del MAS.