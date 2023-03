El alcalde de Colchane (Chile), Javier García, informó que debido a la gran cantidad de extranjeros indocumentados que buscan ingresar a territorio chileno, el gobierno de ese país realiza controles más rigurosos en la frontera con Bolivia y emplea a su ejército que revisa de forma rigurosa todo, hasta los equipajes.

García habló del “endurecimiento” de los controles en frontera debido al incremento de la delincuencia. Además, informó que el presidente chileno, Gabriel Boric, tiene previsto visitar hoy la región fronteriza con Bolivia tras una semana de posponer su llegada. El principal pedido al mandatario de ese país será iniciar un diálogo con Bolivia por el conflicto migratorio, agregó.

“Hoy día se dotó de mayor facultad al ejército en términos de que hoy día puede el personal del ejército revisar los equipajes de las personas, como también detener a las personas y realizar un control de identidad”, dijo García a radio Fides.

El funcionario chileno indicó que se dispuso “al menos 600 efectivos del ejército para controlar la zona norte (de Chile), los uniformados están distribuidos en diferentes sectores” para disuadir, controlar el ingreso de personas y si fuese necesario emplear “el uso de armas”.

El gobierno de Boric determinó mediante un decreto supremo la militarización de las fronteras con Bolivia y Perú para frenar el paso ilegal de los migrantes hacia territorio de Chile. Esta medida se ejecuta desde el 27 de febrero pasado. No obstante, esa norma también afectó a los transportistas bolivianos de carga internacional. Según su denuncia, la medida retrasa el ingreso de la carga al vecino país.

El decreto del Gobierno chileno que permite la militarización establece que las Fuerzas Armadas podrán solicitar los documentos de cualquier persona en las fronteras, registrar sus equipajes, vestimentas o vehículos si es que existe alguna presunción de algún delito.

No obstante, para el alcalde de la población fronteriza el control del ejército de su país no es suficiente. Apunta que el gobierno de Boric y su Cancillería “no están haciendo bien su trabajo” porque continúa el ingreso de migrantes irregulares de otras nacionalidades, en especial de venezolanos.

“Nuestra crítica apunta al gobierno (de Chile) no solo a este gobierno, sino al gobierno pasado en términos de que la Cancillería no ha hecho un trabajo claro, no ha hecho un trabajo efectivo de diálogo con Bolivia”, dijo García.

El alcalde chileno aseguró que este miércoles (hoy) el presidente de su país, Gabriel Boric, visitará el municipio de Colchane y será propicia la oportunidad para pedirle nuevamente que se genere un trabajo coordinado con el Estado boliviano en el tema migratorio. Agregó que el pedido se enfoca en desarrollar un control más riguroso a los venezolanos indocumentados.

“Estamos a la espera de la visita del presidente de la República el día de mañana (hoy) y le vamos a reiterar la necesidad de iniciar este diálogo con Bolivia, ya que no podemos seguir enfrentando por años un fenómeno migratorio que ha afectado y también ha traído consecuencias en la alteración de la forma de vida que tenemos los aymaras aquí en la frontera”, dijo García.

Página Siete acudió a la oficina de prensa de la Cancillería de Bolivia para consultar sobre el tema y qué tipo de coordinación existe con su par chileno en el tema migratorio, no obstante hasta el cierre de edición no hubo respuesta y sólo se indicó que el vicecanciller Freddy Mamani “está en una reunión”.