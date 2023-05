El Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, lamentó las declaraciones del abogado la familia del fallecido interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, Jorge Valda, y señaló que el jurista sólo da información distorsionada y tergiversada.

“Lamento mucho la información que está proporcionando el abogado de la familia, una información totalmente distorsionada, tergiversada. Yo entiendo que está cumpliendo su rol de abogado, pero lo importante es que nosotros debemos ser responsables e informar lo que realmente ha ocurrido, no lo estoy haciendo en este momento porque todavía continuamos en el proceso de investigación”, indicó Holguín.

De acuerdo con el comandante departamental de la Policía, al momento, la institución se encuentra realizando los actos investigativos correspondientes para poder esclarecer la muerte de Colodro.

“Quiero decirle al abogado de la familia, con todo respeto, estamos hablando de una persona que ha caído de un piso 15. Las circunstancias en las cuales logró precipitarse son bastante complejas, el espacio en el que él se lanza, o cae o es lanzado, estamos investigando eso, por eso yo no quiero adelantar nada hasta que tengamos las cosas más claras. El abogado manifiesta una serie de situaciones, el para empezar no ha participado en ningún acto procesal. Entonces, eso significa que no es una persona idónea para emitir cualquier criterio, todo lo que él pueda emitir son simplemente conjeturas”, agregó.