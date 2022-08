Comienza el juicio contra el exministro Characayo, quien dice que demostrará su inocencia

El juicio oral en contra del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo comenzó este martes 9 de agosto aproximadamente a las 10:00 en el Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz. Minutos antes, la exautoridad afirmó que demostrará su inocencia.

Characayo es procesado por los delitos de incumplimiento de deberes y beneficios en razón del cargo. Además, es investigado el exdirector de Desarrollo Rural Hiper García.

“Demostrar la inocencia, eso es lo que estamos peleando. En ningún momento he recibido (soborno). He venido de una familia campesina y eso es lo que voy a demostrar, nunca me he dedicado a cosas ilícitas”, expresó en un contacto con Gigavisión.