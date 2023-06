De acuerdo con el legislador de la oposición, hasta el momento, la investigación no cumplió con las expectativas de la población, ya que se concentró en funcionarios de bajo nivel y evitó tocar a altas autoridades o a los “peces gordos” del narcotráfico.

Diputados oficialistas y de la oposición llegaron este viernes por la mañana al aeropuerto internacional de Viru Viru (Santa Cruz) con el objeto de realizar una inspección in situ y entrevistarse con representantes de la Aduana Nacional, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivia (Naabol), Boliviana de Aviación (BOA) y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn).

“Me parece un mamarracho de investigación, porque solo se está investigando a personas de bajo rango y acá se tiene que investigar y dar con el pez gordo que ha comandado esta exportación de droga, con altos mandos que podrían estar implicados. En ese sentido, voy a pedir que esta etapa de fiscalización sea más profunda y adecuada sobre esta investigación que me parece que no está llegando a buen puerto”, señaló Astorga.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, Freddy Velásquez, señaló que su labor en el aeropuerto no será la de perjudicar a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, la cual considera que está dando avances significativos, sino corroborar lo que se está haciendo y hacer un seguimiento minucioso.

“Nosotros somos fiscalizadores, estamos acá no con la finalidad de perjudicar, sino de acompañar las investigaciones del Ministerio Público. El ministerio público ya ha tomado el hecho y creemos que está haciendo un avance sobre las investigaciones, pero nosotros vamos a corroborar para tener algunos detalles más. Estamos aquí para poder esclarecer que no haya dudas. Nosotros estamos para fiscalizar cualquier hecho, vamos a dar un seguimiento minucioso, para ver que no haya irregularidades en la investigación”, agregó.