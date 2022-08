Comité de Autodefensa conmina a Arce a cerrar el “mercado ilegal” hasta el jueves

Ante el fracaso de una mesa de diálogo, los afiliados de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) conformaron un Comité de Autodefensa, cuyos miembros conminaron y emplazaron al presidente Luis Arce y al ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, a que dispongan el cierre del “mercado ilegal de la coca”, abierto por una facción del MAS liderada por el dirigente Arnold Alanes.

“Se ha determinado mandar las notas que correspondan al ministerio del área y a la Presidencia, vamos a pedir el cierre inmediato del supuesto mercado de la calle 1 de Villa El Carmen, con plazo, hasta el jueves 18 de este mes, hasta las 16:00, de lo contrario responsabilizamos al Gobierno y a sus ministros por la inoperancia de no poder dar solución a nuestras demandas”, afirmó el presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, César Apaza.

Los cocaleros aseguraron que en adelante el llamado a una nueva mesa de diálogo solo será atendido si se están presentes el ministro Gonzales y el presidente Arce, de lo contrario, el mismo jueves se emitirá una nueva convocatoria para que el 100% de los socios de Adepcoca salgan desde sus comunidades para reiniciar las marchas en La Paz. Entre tanto, suspendieron las protestas y declararon una vigilia permanente en el mercado de coca de Villa Fátima.

El dirigente señaló que la conformación de este comité se dio a raíz de la negligencia de los viceministros y ministros del área que no supieron llevar adelante una mesa de diálogo. “Cualquier cosa que pase desde el día lunes (22 de agosto) el Gobierno y sus ministros son responsables, compañeros”, advirtió Apaza.

Crítica a Machicado

El presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, acotó que esas fueron las determinaciones que se tomaron con sus bases y el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay).

Sin embargo, desde el lunes en la noche los socios de Adepcoca expresaron su molestia con el actuar de Machicado y su directiva, debido a su asistencia a una convocatoria de diálogo que había realizado el viceministro de la Coca, Arlem Lovera, sin informar ni consultar con sus bases que en ese momento eran reprimidas y gasificadas por la Policía.

Ese día, el intento de diálogo se frustró a raíz de que Lovera no tenía poder de decisión para ordenar el cierre del mercado de Alanes, pero sobre todo por la ausencia del ministro Gonzales que, supuestamente, tenía otras reuniones más importantes. Esa situación generó la molestia de los cocaleros que masivamente se movilizaron el lunes para exigir el cierre del mercado paralelo.

Por eso y ante la falta de un liderazgo claro, exigieron la conformación de un Comité de Autodefensa que se conformó con representantes de las 17 regionales que son parte de Adepcoca.

Frente a ese panorama, “vamos a respetar lo que digan las bases”, dijo Machicado.

“Ayer (lunes) tristemente hemos asistido a un diálogo con el Gobierno para que no diga que somos intransigentes, pero el Gobierno es el único intransigente porque no tiene la potestad de poder reunirse con los hermanos de los Yungas (...) No vamos a ser una vez más los payasos del Gobierno, de este Gobierno incapaz. Si quieren dialogar con los Yungas tienen que ir a los Yungas o aquí (en Villa Fátima)”, sostuvo uno de los dirigentes de Adepcoca, Gabriel Amata.

Por otro lado, Machicado pidió al presidente de las seis federaciones de cocaleros del Chapare de Cochabamba y del MAS, Evo Morales, no meterse en los asuntos de los cocaleros de los Yungas.

“Le voy a decir a ese sujeto que se dedique a hacer sus cosas, que no se meta con los productores de la hoja de coca del sector de los Yungas, nosotros sí somos legales, él que procure transparentar (el destino de la coca). ¿La cantidad de volúmenes de coca dónde va?, si alguna vez no ha justificado, que ya empiece a justificar también”, aseveró Machicado.

Policía niega excesos

Ante las denuncias de atropellos a los movilizados, el comandante de la Policía, Orlando Ponce, aseguró que no se hace uso excesivo de la fuerza en el conflicto cocalero, como observó la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Acotó que existe un uso desproporcional de dinamita contra los uniformados, por eso hay incluso heridos.

“Considero que no es así, ni siquiera es proporcional (el uso de la fuerza). Los gases tienen un efecto pasajero, que no es letal, simplemente es un efecto disuasivo. Sin embargo, la dinamita genera lesiones, genera muerte. Entonces, ni siquiera estamos ejerciendo un uso similar a la fuerza que ellos están haciendo”, resaltó Ponce.

Remarcó que la Policía ejerce su labor de resguardar la seguridad de todos los ciudadanos, sin dar privilegios a nadie.