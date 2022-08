Como en las películas: atraco, persecución y balacera en El Alto

“Yo he ido a trabajar esta mañana, justo estaba retornando a mi casa, tenía cosas que hacer y justo a la casa de mi mamá he pasado y ya veo de repente personas que ya estaban sacando cosas ‘quienes serán he dicho’, rateros habían sido, al vecino le estaban apuntando con pistola. Yo estaba casi llegando y me han apuntado con pistola, he dado retro, les he perseguido, les he chocado, me han disparado en todo el trayecto”, relató el hombre en un reporte de Unitel.