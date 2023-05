En ese sentido, hoy la Policía realizó el traslado de la exautoridad. El exministro salió de celdas policiales con esposas en las manos rumbo a la cárcel de San Pedro.

La viceministra Ríos informó que desde enero se conoció el caso y se hizo una serie de actos investigativos y requerimientos para esclarecer el mismo, en ese marco, señaló que con Santos suman 15 las personas investigadas desde esa cartera de Estado y al momento tres pasaron a la vía penal.

“Acá tenemos 15 procesos de investigación, a 15 personas distintas, incluyendo el exministro, y quiero mostrar que los requerimientos de información fueron solicitados a partir del 30 de enero”, detalló Ríos.

Mencionó que para cada investigado se hizo una carpeta donde se tiene los avances en este caso. Acotó que una vez que se detectó un presunto enriquecimiento ilícito que involucra a dos personas, entonces se formalizó la denuncia inicialmente contra Jhonny Santos y Rosa Viviana Bautista, el sobrino y la colaboradora del exministro.

La autoridad no dio detalles de los otros 12 involucrados alegando que primero se debe verificar y corroborar si estas personas tienen un grado de responsabilidad en este caso.

Agregó que toda la información corroborada ya fue entregada a la Fiscalía, con la que se inició el proceso penal. Dijo que en el transcurso de la investigación se irá identificando a otros participes.

Además, indicó que se tienen informes de 15 cuentas bancarias identificadas de donde se han derivado al menos 50 más, que están sujetas a investigación por movimientos sospechosos de recursos.

Fiscalía anuncia que citará a funcionarios y empresarios

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, anunció que por el caso coimas serán citados a declarar funcionarios públicos y empresarios involucrados en las adjudicaciones en el Ministerio de Medio Ambiente, además, no descartó la convocatoria de algún viceministro que resulte vinculado.

“Vamos a convocar a todas las personas necesarias, no olvidemos que para la adjudicación de obras existen determinadas comisiones y estas no solo están conformadas por una sola persona, sino por varios funcionarios públicos. Vamos a llamarlos y vamos a verificar si han participado o no en estos hechos denunciados”, señaló Alave.

El exministro Santos es investigado porque presuntamente, a través de funcionarios, pidió coimas millonarias a empresa que fueron parte de siete adjudicaciones en el Ministerio de Medio Ambiente. Según una testigo, la exautoridad colectó más de 19 millones de bolivianos y con esos recursos compró unos 30 inmuebles y cinco vehículos de lujo, que fueron puestos a nombre de sus familiares.