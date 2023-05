El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, advirtió que el abogado de la familia lanzó tres mentiras sobre la muerte del interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, y que éstas sólo tienen fines políticos.

“Lo único que buscan son intenciones políticas y no llegar a la verdad de los hechos”, dijo el ministro en referencia a la declaración realizada por el abogado Jorge Valda, quien aseguró el pasado 28 de mayo: “Ya me han confirmado que no es la letra, ni la forma de escribir del doctor Colodro. Es algo que genera más dudas que claridad”.

El abogado, además, mencionó el pasado 29 de mayo que “el cuerpo estaba con manchas de tinta de 30 centímetros, existían letras y grafismos, existía un mensaje en ese cuerpo, este ha sido asesinado”. Al respecto, Del Castillo dijo que se demostró que Colodro tenía un lapicero en su camisa y hallaron estos restos en el cuerpo.

Finalmente, el abogado indicó que “la Policía tiene capturado el celular y la billetera. Y la familia solicitó que se devuelvan sus pertenencias”. Pero Castillo dijo que estos elementos están secuestrados.