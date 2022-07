Condenan a 2 policías y liberan a exjefe Medina

Después de cinco años del atraco armado a la joyería Eurochronos en Santa Cruz, en el que murieron dos personas, dos policías subalternos fueron sentenciados por la justicia a seis y 10 años de cárcel. El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Gonzalo Medina y otros tres jefes policiales fueron absueltos.

El fallo fue emitido por el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz que determinó seis años de cárcel para el policía Édgar Huaranquiri y 10 para el oficial Roberto Ruiz, ambos por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes.

El coronel Medina y los oficiales Fernando Moreira, Ricardo Salas y Jorge Silva fueron absueltos del caso, en el que murieron la exgerente de Eurochronos Ana Lorena Tórrez y el teniente Juan Carlos Gutiérrez. El asalto armado sucedió el 13 de julio de 2017.

Al respecto, el coronel Medina sostuvo ayer que el caso fue “bastante mediatizado”, además que la Fiscalía, según él, realizó un “trabajo pésimo” porque insertó en una sola acción delitos culposos y delitos dolosos, “lo que es irregular”, puntualizó el coronel.

“No cometí ningún delito y hoy simplemente me sometí al Tribunal y en justicia he sido declarado absuelto”, insistió Medina y no descartó que en los próximos días, mediante su defensa, pida la restitución de sus derechos en la Policía.

La defensa de Ana Lorena Tórrez cuestionó el fallo que condenó a dos subalternos y anunció que apelará la sentencia.