(ACTUALIZADO)

El juez Alberto Moreira condenó este martes a dos años de prisión al ex líder cívico Rómulo Calvo, acusado por agravio y ultraje a la wiphala.

“Por qué no me dejan (salir). Cómo va a ser justo (la sentencia) por algo que no estuve presente, cómo va ser justo, es una imposición, es una injusticia y no me dejan salir ahora”, reclamó Calvo a la conclusión de la audiencia.

A la salida del juzgado, Calvo y los cívicos cuestionaron a la Policía por impedirles abandonar el recinto sin ninguna orden judicial.

El cívico calificó de injusta la condena y anunció que apelará la misma. La audiencia se extendió por más de cuatro horas y se programó para el próximo lunes la lectura completa de la sentencia.

También puede leer:

Del Castillo dice que director de Felcn fue tergiversado y que esa fuerza se enteró del envío de droga a España en mayo

“(El fiscal) en ningún momento se dio el tiempo de investigar, si hubiese investigado (el fiscal) de una forma objetiva, valorando y no dejándose influenciar políticamente, se hubiese dado cuenta que en ningún momento he dicho yo que no estuve presente, yo si estuve presente, pero si llegué tarde, y lo que no saben ellos es el protocolo”, manifestó el ex líder cívico durante la audiencia.

Calvo señaló que con este caso hay una intención de querer dañar a la institución cívica y lamentó que la Fiscalía no se haya dado la tarea de investigar.

Explicó que el día del hecho se cumplieron protocolos que se siguen en todos los actos oficiales.

“En ningún momento se ve alguna falta de la cual soy denunciado, solamente hay un resentimiento de las autoridades, vamos a decir los diputados que buscando siempre hacer cortinas de humo, de lo mal que está manejando este Gobierno nuestro país, quieren callar las voces de las personas que pensamos diferente”, señaló Calvo antes de iniciar la audiencia de juicio.

Calvo negó nuevamente haber incurrido en algún ilícito durante un acto oficial en Santa Cruz. Calificó como una mentira e invento el proceso en su contra, en donde no se ha podido demostrar la acusación que cursa.

Para el ex líder cívico, el proceso es parte de la persecución política con la intención de sentenciar a ciudadanos cruceños. Pidió respeto a los derechos de los ciudadanos.

El contingente policial llegó hasta el juzgado minutos antes de que concluya la audiencia. Por ello, algunos cívicos y activistas denunciaron esa situación alegando que se pretende detener al ex líder cívico.

Calvo tuvo que salir resguardado por un grupo de personas en medio de empujones y reclamos contra la Policía. Los cívicos destacaron el respaldo de la ciduadanía que impidió que los policías se lleven detenido a Calvo.

La senadora de Creemos Centa Rek también hizo la denuncia en medio de la interpelación al canciller Rogelio Mayta por el tema de la guerra Rusia – Ucrania.

“Nos avisan a los parlamentarios cruceños desde nuestra región, que hay un gran movimiento de tropas policiales en torno a esta audiencia, que estarían contingentes policiales apostados, no solo cerca del Palacio, sino en diferentes lugares, en puntos estratégicos”, denunció la senadora.

En diciembre del 2021, Calvo fue acusado de agraviar la whipala durante los actos protocolares del aniversario de Santa Cruz. Tras esto fue denunciado por los presuntos delitos de racismo, discriminación y ultraje de símbolos patrios.