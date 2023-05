JCA: Nadie me va prestar. Vos sabes cómo es en esta vida. Vos sabes cómo es esto.

JCA: Yo no tengo plata. ¿De dónde voy a sacar tanta plata?

Juan Carlos Arrázola (JCA), padre de Michael Arrázola, un joven de 27 años que fue secuestrado Shinahota (Cochabamba), difundió un video en el que pide ayuda a las autoridades y denunció que mediante una llamada, le pidieron $us 1 millón a cambio de liberar a su hijo.

JCA: Tengo amigo, me pueden prestar. No tengo en la mano sabe mi hijo.

Secuestrador: ¿Cuánto puedes conseguir?

JCA: Unos 10.000 dólares me puedo prestar de amigos, pero yo no tengo plata sabe mi hijo.

Secuestrador: Por lo menos conseguí unos 400 mil o nada. O sino, ya sabes qué pasa.

JCA: Y si no consigo, ¿Qué puede pasar?

Secuestrador: Yo te voy a llamar para que hables con tu hijo y veas que no lo estoy maltratando ni nada, pero las cosas pueden cambiar, vos sabes que las cosas pueden cambiar.

En un segundo audio, difundido por Unitel, se escucha la voz del secuestrado, y luego del secuestrador.

Secuestrado: Por favor, háganle caso a lo que les está diciendo...Estoy bien... No llamen, no alarguen más este problema. Tengo miedo. Más que todo a vos papi, nunca te he dicho... por favor ayúdame... Aquí estoy en el monte.

Secuestrador: Has escuchado, ¿no ve?

JCA: Sí, sí,

Secuestrador: No lo estoy tratando, no le estoy haciendo nada.

Michael Arrázola fue raptado de una discoteca en la localidad de Lauca Ñ, en el municipio de Shinahota, ubicado en el trópico de Cochabamba. El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 19:30.

De acuerdo con un reporte de Chimoré TV, el padre de la víctima solicitó ayuda de las autoridades correspondientes.