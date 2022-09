Consuelo Rivero: Yo no estafé, he sido víctima de una relación tormentosa

Consuelo Rivero Hoyos, la mujer que se hizo conocida como la “estafadora de Tinder” y es acusada por supuestamente engañar a empresarios peruanos mediante la aplicación de citas, está en Bolivia y apareció públicamente para asegurar que no estafó al hombre que la acusa y que, por el contrario, aseguró que fue víctima de una “relación tormentosa”.

“Yo no lo estafé, he sido víctima de una relación tormentosa. Él (Julio Chirinos) me secuestró por dos días, del 12 al 14 de agosto. Primero me quitó el celular, intentó asfixiarme y empezó a extorsionar a mis amistades y familiares con 50.000 dólares para que me dejen en libertad. Esto se trata de un despecho, yo no quería estar con él porque era violento”, aseguró Rivero en entrevista con Asuntos Centrales.

La boliviana afirmó ayer que llegó a Santa Cruz junto a sus dos hijas, porque teme por su vida ante las agresiones físicas y psicológicas que sufrió “constantemente” por parte de su expareja, el peruano Chirinos, con quien convivía en Lima.