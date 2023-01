Cronenbold y la empresaria Negrete declararon como testigos por supuesto tráfico de droga en aeródromo de Warnes

El exalcalde Mario Cronenbold y la empresaria Marisol Negrete se presentaron este martes a declarar como testigos en un caso de supuesto tráfico de droga en el aeródromo construido en la población de Coloradillo, en Warnes, Santa Cruz. Tanto la exautoridad edil como Negrete indicaron desconocer la pista que se encuentra en ese municipio.

“Creo que es de conocimiento público, hay un caso en Warnes y estoy de testigo, no tengo ninguna participación, pero en este caso cuando uno es testigo, uno viene y tiene que declarar. Conozco el caso por lo que he visto en la prensa. Me preguntaron si conocía a Marisol Negrete, obviamente que la conozco porque es una persona relacionada al fútbol”, señaló Cronenbold a su salida de la Fiscalía.

Agregó que durante su gestión, que estuvo hasta noviembre de 2019, él no tenía ningún conocimiento ni había ninguna solicitud de construcción de alguna pista.