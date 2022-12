El activista cubano Magdiel Jorge Castro presentó ayer, en la oficina de Migración en Santa Cruz de la Sierra, un recurso de revocatoria para frenar su expulsión del país antes de que se cumpla el plazo que le dio el Estado para que salga de Bolivia. Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que ningún extranjero puede venir al territorio nacional y hacer lo que quiera.

“Hoy (ayer) a las 15:30 presenté un recurso de revocatoria, estoy en el derecho. Ellos (Migración) me dieron tres días para poder presentarlo y lo hice en la oficina migratoria de Santa Cruz. Ahora toca esperar (la respuesta) en los plazos acordados por la ley”, informó Castro a Página Siete.

El lunes 19 de diciembre, Castro informaba a través de sus redes sociales que Migración le notificó de forma escrita que debía abandonar el país en los próximos 15 días por, presuntamente, haber infringido las normas bolivianas “alterando el orden público mediante redes sociales”.

Consultado sobre el tema, el ministro Del Castillo dijo que si la Dirección General de Migración ha determinado que si un extranjero ha incumplido las normas bolivianas, éste tiene que abandonar el país.

“Cualquier ciudadano que interrumpa nuestras normativas, que cometa faltas, contravenciones o incluso delitos, tendrá que asumir las sanciones correspondientes (...) En Bolivia no vendrá a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero ”, afirmó Del Castillo.

¿Es un delito tener una opinión crítica sobre un determinado gobierno?, consultó la prensa a la autoridad, quien respondió: no, e indicó que se garantiza la libertad de pensamiento. “Cualquier persona puede decir lo que piensa, pero no puede interferir en cuestiones políticas de un país. Yo les pregunto: ¿un boliviano va a los Estados Unidos y puede opinar libremente en contra de su gobierno?, no lo puede hacer”, explicó.

Castro indicó que concuerda plenamente con lo que dijo Del Castillo en sentido de que los extranjeros deben cumplir las normas del país que los acoge y que no deben inmiscuirse en su política interna.

“Y como concuerdo con todo eso, yo estoy plenamente convencido de que no he cometido ninguno de esos delitos por el cual a mí me están expulsando”, dijo Castro. Recordó que entre los argumentos de su expulsión no citan esos puntos.

“A mí se me expulsa por atentar contra el orden público. Es una imposición bastante fuerte y sería bueno que argumentaran de qué forma yo estoy incurriendo en alteración del orden público”, afirmó Castro.

Según las normas migratorias, tras la presentación del recurso de revocatoria y la recepción oficial de la solicitud, emitirá una respuesta en un lapso de cinco días hábiles. Es decir que Castro conocerá la determinación a su pedido el próximo jueves 29 de diciembre.

Castro tiene 27 años. Dijo que radica en Bolivia desde 2019 y tiene residencia legal hasta octubre de 2023. Trabaja en el medio digital CiberCuba.