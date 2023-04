Juan José Patzi, teniente instructor del Colegio Militar, declaró ante la Fiscalía que los dos cadetes que realizaron el “salto de la muerte” y resultaron gravemente heridos lo hicieron de forma “arbitraria”, al desobedecer la orden que él les había dado de ya no hacer el ejercicio. De forma paralela a la investigación penal, el Ejército inició un proceso sumario contra ocho oficiales, dos de ellos son postulantes al ascenso a generales.

“Él (Patzi) es instructor, cumplía órdenes en la supervisión del descenso, se ha dado una orden de suspender el salto de los dos cadetes (que resultaron) heridos. Esa orden no ha sido cumplida (por los cadetes), se ha transmitido por medio de la radio que no salten, porque precisamente no habían practicado y no había medidas de seguridad”, dijo el abogado del teniente, Ricardo Maldonado.

El jurista afirmó que quien ordenó, en tres oportunidades, la suspensión del salto de ambos cadetes la dio un capitán a cargo del ejercicio. Al ser consultado sobre por qué no se cumplió dicha instrucción, Maldonado fue claro al afirmar que según el teniente fue una “arbitrariedad cometida por los cadetes”.

Aseguró que comunicó la suspensión del ejercicio a los cadetes y se refirió a lo que se escucha en el video que se viralizó el pasado sábado, una grabación tomada con una cámara GoPRO que estaba instalada en el casco de uno de los cadetes.

Maldonado afirmó que al contrario de lo que se oye en el audio del video, la orden de saltar no era para los dos cadetes, sino para otros cuatros alumnos que realizaron el ejercicio instantes antes de que López y Condori griten su lema y salten al vacío. En ese video, contraria a la versión del teniente Patzi, se escucha que uno de los cadetes le advierte al oficial que no estaba correctamente anclado (la cuerda asegurada a un punto fijo) y pide verificar, a lo que el instructor le dice que “está bien, salte de una vez”.

Según el instructor, que estaba a cargo de las medidas de seguridad, los dos cadetes debieron realizar el anclaje de sus cuerdas de forma individual, al margen de ello, otro supuesto error cometido por López y Condori fue que los dos dieron mucha cuerda y por eso la misma no los salvó del impacto. Maldonado explicó que el largo de la soga debía estar hasta dos metros antes del piso; recordemos que la altura de la torre desde donde se dio el salto era de 22 metros.

El jurista descartó que los accesorios o cuerdas hayan sido de mala calidad.

Sumario militar

La versión de Patzi también figura en el sumario militar que el 19 de abril, un día después del salto, se abrió por orden del comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien instruyó a la Inspectoría dar celeridad al proceso de investigación según el Código de Procedimiento Penal Militar.

De acuerdo con los documentos a los que Página Siete tuvo acceso, el jefe del Departamento I, de Personal, coronel Ronald Ortuño, se constituyó en denunciante. “Interpongo denuncia en contra del autor, autores y cómplices del accidente que sufrieron el señor cadete Cristian López Viamont y el cadete Erlan Condori Calle, hecho ocurrido en las instalaciones del Colegio Militar Gualberto Villarroel”, señala parte del documento.

En el inciso dos, referido a los “presuntos autores y cómplices”, Ortuño dispone la investigación de los coroneles: Víctor Hugo Balderrama (actual comandante del Colegio Militar), Edward Rodrigo Aguilar Quiroga (excomandante del Colmil) y Yerko Camacho Guzmán.

En la lista figuran los tenientes coroneles Sergio Hermosa Rodríguez, Juan José Vargas Gutiérrez; el capitán Manfred Álvaro Herrera Nao; y los tenientes Juan José Patzi y Cristian Rolando Salas. Los ocho sindicados deberían ser llamados a declarar al igual que otras 10 personas.

Entre los otros testigos señalados por Ortuño, de quienes solicita se tome su declaración informativa, están cinco cadetes de tercer y cuarto año; dos paramédicos y una enfermera, quienes estuvieron el momento del accidente y auxiliaron a los dos heridos a la Clínica del Sur.

Postulantes a generales

Por otro lado se conoció que el excomandante y actual titular del Colegio Militar, Balderrama y Aguilar, figuran como postulantes a ascenso al grado de generales, acto que está programado para hoy, miércoles.

Hoy, en otro acto de ascensos, el presidente Luis Arce anunció sanciones para los que resulten responsables de las graves heridas que sufrieron los dos cadetes. En esa línea, desde el Ministerio de Defensa se indicó que se postergó la imposición de grado a general para Aguilar, mientras se investigue dicho caso.

“Quiero expresar mi solidaridad con la familia de los dos cadetes, a los que se les garantizará todos los gastos para su recuperación física; al mismo tiempo que se sancionará a los responsables de acuerdo a los mecanismos correspondientes y sin ningún tipo de privilegios”, manifestó Arce en el acto de ascensos de jefes militares, que de todas maneras fue criticado, porque entre los nuevos generales de división está Juan José Zúñiga, cuestionado por una serie de antecedentes y porque el día del accidente no paró el acto y continuó con el programa hasta el brindis de honor.