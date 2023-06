El padre Agapito Laura, párroco de la Iglesia del Señor de la Sentencia en Villa Armonía, relató que bendijo a Carlos Colodro en su último encuentro y que éste le confesó sentirse preocupado luego de ser designado como interventor del Banco Fassil.

“El último día que vino, que habrá sido hace más de tres semanas, él vino un viernes y hablamos en el atrio de la iglesia, yo le pregunté cómo estaba y él me dijo que estaba preocupado, me dijo ‘soy el interventor del Banco Fassil, estoy preocupado’. Entonces, yo lo bendije, yo no sabía cuáles eran sus problemas, lo único que podía hacer era bendecirlo”, relató el sacerdote a Red Uno.