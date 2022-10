Dan arresto domiciliario a Reynaldo Ezequiel denunciado por atropellar a una niña

“Yo le pido a las autoridades que no sean cómplices de estas presiones políticas porque nosotros estamos prestos para declarar, para nosotros defendernos ante cualquier denuncia, no nos hemos escapado y no vamos a hacerlo (...) Dijo que yo atropelle, en ningún lado la madre de la accidentada dice que yo la atropelle, sino que se enredó en una pita, en la cual ella se cayó”, aseveró Ezequiel, según un video difundido por la pagina Satélite Norte.

La Fiscalía procesó a Ezequiel por los delitos de lesiones graves y omisión de socorro. Y el juez Buezo determinó que el dirigente cumpla con el arresto domiciliario, arraigo y la prohibición de hablar ante los medios del hecho de tránsito, según el reporte de Unitel.

Asimismo, el dirigente del MAS denunció a las asambleístas de Creemos por “pagar” a gente para que vayan a agredirlo hasta el lugar donde permanecía detenido. Condenó que se incite a la violencia y dijo que él es un hombre de paz.

“Llamamos a la asambleísta departamental a que reflexiona, que no es asi como se maneja la justicia, que no es presionando y amenazando o pagando gene para que venga y presione”, apuntó.