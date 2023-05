“Esa declaración (ante el fiscal) fue bajo presión. Me dijeron que si yo no decía lo que estaba escrito ahí, yo iba estar 20 años en la cárcel, y me metieron presión diciendo que si yo decía lo que ellos querían, yo iba a quedar en libertad. Entonces yo actué con miedo en esa falsa declaración porque no tuve a mi abogado. Fue el fiscal Osvaldo que me puso una abogada, él hizo una llamada y llegó esa abogada”, dijo el unionista.

Luego, tras la conclusión de la audiencia, manifestó su inconformidad con la desición judicial y dejó en duda si continuará siendo parte de la Unión Juvenil Cruceñista.

A la pregunta sobre si seguirá en esa organización, el joven dio un suspiro y negó con la cabeza para luego responder: “puedo seguir adelante y luchar por mi familia, nada más”.

El joven fue aprehendido el pasado lunes en su trabajo y trasladado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), acusado por la quema de la clínica odontológica el pasado 3 de enero.

Según el fiscal departamental, Róger Mariaca, Sánchez fue imputado por los supuestos delitos de robo agravado e incendio y aseguró que se confirmó la participación del acusado en hecho a través de un “informe técnico de cotejo criminalístico”.