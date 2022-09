Dan curso a una acción de libertad para los jóvenes detenidos en el paro en Santa Cruz

La justicia declaró este martes procedente la acción de libertad para los cuatro jóvenes que fueron aprehendidos en el Plan 3000, durante el paro cívico cruceño por el censo. Ahora, la defensa de los detenidos aguarda que se dicte una nueva resolución ordenando la liberación de los jóvenes.

“Lo que ha determinado el tribunal primero de garantías constitucionales es que no ha existido un debido proceso, no se ha considerado que existió una detención ilegal, que ha habido actos de cultura (ininteligible) que no han sido denunciados por las autoridades policiales y que las autoridades, sobre todo el vocal Ever Álvarez, tiene que dictar una nueva resolución disponiendo (la) libertad”, señaló el abogado de los jóvenes, Jorge Valda.