Dan detención preventiva al dueño de una casa donde se acopiaba combustible

“Se acogió al derecho al silencio, en la misma audiencia no quiso hablar. El suscrito presentó todas las pruebas, indicios y elementos de convicción, de los turriles de Avgas, que no tenían la documentación pertinente, no tenía el permiso y que está tipificado en la Ley 1008 en el artículo quinto”, señaló la autoridad.

Hasta el momento se desconoce cuál era el destino y de dónde salió el combustible utilizado para la aviación.

El pasado jueves se registró un incendio en un domicilio del Plan Tres Mil, provocado por un cortocircuito y que llegó a turriles que estaban llenos de combustible usado para la aviación, lo que provocó una explosión.

El carburante estaba en un lugar no autorizado, por lo que se aprehendió al propietario de la casa, quien manifestó que el combustible era de un inquilino, pero tal afirmación no pudo ser sostenida con ninguna documentación.