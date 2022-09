Dan garantías a Pacheco para que se entregue

El sistema de migración no registró hasta ayer ninguna salida del país del exsecretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Pacheco, quien es buscado por un escándalo de corrupción que además salpica al gobernador Fernando Camacho. Ante la posibilidad de que aún se encuentre en el país, el Gobierno le ofreció garantías para que se entregue.

El ofrecimiento lo hizo el ministro de Justicia, Iván Lima, luego de que Pacheco apareciera en un video que circuló en redes sociales, en el que asegura que nunca hizo nada malo y lamenta que sus familiares se vean involucrados en este caso.

“El respeto al debido proceso es fundamental y le exhortamos, como lo hemos hecho en su momento con el alcalde (Luis) Revilla, con el ministro (Fernando) López, a este secretario de Salud, que se pueda presentar, tiene todas las garantías. Aquí hay un debido proceso, estamos en democracia y necesitamos saber la verdad de lo que ha ocurrido”, afirmó. Al igual que Pacheco, Revilla y López se encuentran en la clandestinidad.

Pacheco, investigado por un caso de coimas, reapareció ayer en un video en el que se dirige a su madre, Yolanda Rojas, y asegura que no hizo “nada malo”.

“Es duro que le toquen a la familia, es duro... No he hecho nada malo, no he matado a nadie, no he robado, no me he enriquecido, no he hecho nada malo, mamita. Lo único malo que hice es no hacerle caso”, afirma.

En el video también se refiere a su esposa, Brigith Suárez, a quien pide cuidar a sus hijos. “Ojalá que todo se ponga bien y volvamos a estar unidos. Perdón por todo, espero que mañana se vea que no tienes absolutamente nada que ver en esto. Mis hijos te necesitan”, señala.

Aunque el ministro Lima dijo que no existe un registro oficial de salida del país, la Policía activó ayer la búsqueda internacional de Pacheco, acusado de pedir coimas desde 20.000 hasta 50.000 bolivianos a centros de salud. El viernes, la madre de la exautoridad departamental declaró por cuatro horas ante la Fiscalía y no fue detenida.