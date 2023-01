Dávila apunta a Del Castillo y afirma que su aprehensión sirvió para “tapar su falta de gestión”

“Vean a quién favoreció la aprehensión de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. El país tuvo grandes pérdidas económicas con esta detención, estamos peleando entre bolivianos y bolivianas, pero el único fin y el único ganador de esta batalla es el señor Del Castillo, prueba de lo que digo el día que esté libre, me presentaré ante los EEUU para demostrar que no tengo deuda con ese país”, agregó.

“Me dirijo a la opinión pública con el ánimo de protestar y pedir justicia, ya que por un año me encuentro injustamente me encuentro detenido preventivo en esta cárcel, donde fui torturado y vejado, quiero recordar aquel día comenzó mi detención, aquel enero de 2022 me encontraba en Villazón en una actividad deportiva cerca de un hotel, donde pernoctaba (...), secuestraron mi auto porque no era lógico decir que fugaba en su propio auto, con ropa deportiva y con raquetas”, señala otra parte de las cuatro hojas que escribió y que sólo fue leída una parte por Rojas.

En ese sentido, el jurista dijo que no dará lectura al total de la misiva, ya que tanto su defendido como él y sus familiares recibieron amenazas de diferente índole y ante la falta de garantías, no lo puede hacer.

“Me despido indicando que tengo muchas cosas más que decir, por consejo de mi abogado no lo haré en este momento, porque no existen las garantías suficientes. Encomiendo la lectura de esta carta a mi abogado defensor, pidiendo un juicio justo”, concluye Dávila.