Dávila dice que Fiscalía no probó nada en un año y espera su sobreseimiento

En los casi 12 meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro, el Ministerio Público no logró probar las acusaciones contra el exjefe antidroga Maximiliano Dávila, acusado por la presunta comisión del delito de ganancias ilícitas, por supuestos vínculos con el narcotráfico, según su abogado, Manolo Rojas. Por lo tanto, el jurista dijo que esperan que la Fiscalía emita su sobreseimiento del caso.

“La comisión de fiscales de delitos contra el narcotráfico nos mandó un informe en el que ha establecido que no hay elementos de convicción que vinculen al coronel Dávila con delitos de narcotráfico. En consecuencia, el delito de legitimación de ganancias ilícitas tiene que ir casado con narcotráfico. Al no haber el primero, no puede haber el segundo; entonces, estamos esperando que el Ministerio Público emita una resolución de sobreseimiento”, explicó Rojas a Página Siete.

Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, fue aprehendido el 23 de enero de 2022 en un operativo en la frontera con Argentina, cuando aparentemente intentaba cruzar al vecino país. Ese mismo día, la fiscal de materia Lupe Zabala presentó una imputación formal en su contra por legitimación de ganancias ilícitas.

Un día después, el 24 de enero, el juzgado Primero de Instrucción, anticorrupción y violencia hacia la mujer del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz determinó su prisión preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro.

En la imputación formal, la Fiscalía se basa “en videos y publicaciones que circulan en medios de comunicación digital nacional y redes sociales”, especialmente en una nota publicada por un medio cruceño que dice: “La DEA registra a exjefes antidroga de Evo vinculados a Omar Rojas”.

Al respecto, el abogado Rojas informó que tras un requerimiento fiscal al medio que publicó la nota, pidiendo que revele la fuente, el mismo habría señalado que “la fuente no es confiable”.

“Es decir, estamos hablando de una falsa noticia y en base a esa noticia se ha procesado al coronel Dávila”, dijo Rojas y agregó que hasta la fecha no existe “ninguna” denuncia de Estados Unidos contra su cliente.

Después de casi un año de estar detenido, el abogado Rojas aseguró que hace cuatro meses la comisión de fiscales que investigó el caso emitió un informe en el que establece que no halló pruebas. “Estamos esperando el sobreseimiento del Ministerio Público para hacer una representación y pedir la libertad de mi defendido”, insistió Rojas.

Contacto con la prensa

La pasada semana, el abogado Rojas informó que Dávila solicitó tener un contacto con la prensa para decir su verdad. Ayer, el jurista informó que el juez primero de Instrucción, Anticorrupción y Violencia hacia la mujer, Elmer Laura, admitió el pedido y ahora lo único que esperan es el visto bueno del director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

“En caso de no poderse viabilizar (la conferencia de prensa) el 20 de enero a las nueve de la mañana, yo daré lectura a la carta que se me ha entregado hoy, en sobre cerrado”, afirmó Rojas.

Al respecto, Limpias aseguró que no llegó a su oficina ningún pedido para que autorice a Dávila hablar con los medios, pero dijo que por normativa “no puede hablar de su caso. Él puede hablar temas del centro penitenciario”. Aún así, Dávila esperará hasta el viernes.