De Chonchocoro a El Abra: reportan segundo caso de traslado de un reo en vehículo particular

Régimen Penitenciario, esta jornada, emitió un comunicado, en el que detalla que el 1 de febrero fue trasladado el recluso Mario B. L. de la cárcel de El Abra (Cochabamba) al Hospital Vietma. El reo fue llevado en un vehículo particular, porque el motorizado del penal está en mantenimiento y el antisocial no podía pagar un taxi.

El pasado martes, el recluso de nacionalidad brasileña Felipe Menezez fue trasladado de Chonchocoro al Hospital de Clínicas en un motorizado privado. Una vez en el nosocomio, el criminal se dio a la fuga. En ese proceso, fue asesinado el sargento Domingo Chávez.

El ministro de Gobierno, Eduardo De Castillo, dijo que el delincuente no fue trasladado en el vehículo del penal, porque no había espacio. “Uno de los privados de libertad no entró al vehículo, por lo que se utilizó un vehículo particular, manejado por el sargento primero Domingo Chávez, un vehículo con placa de control 3845 FEB, registrado a nombre de Edwin J.P.”, señaló.

La pasada jornada el exviceministro de Régimen Interior Nelson Cox cuestionó la forma en cómo se realizó el operativo de traslado del recluso brasileño. Explicó que al tratarse de un delincuente altamente peligroso se debió desplegar un equipo de élite.