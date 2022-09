Defensa de Nallar prevé este jueves su traslado a Palmasola

Para este jueves se prevé el traslado de Misael Nallar de Chonchocoro al penal de Palmasola, en Santa Cruz, dando cumplimiento a la orden del juez del municipio de La Guardia, Rodrigo Vedia. Sus abogados llegaron ayer a La Paz con la orden de traslado, pero no pudieron entregarla a tiempo porque estaban fuera del horario de atención. “Por temas del vuelo nos atrasamos, esperamos que mañana (hoy) nos atiendan y podamos hacer ingresar esta orden de traslado y que se dé cumplimiento de manera concreta esta orden de traslado”, dijo a Unitel el abogado José Islas, quien trajo desde Santa Cruz la orden de traslado, pero llegó después del horario administrativo de atención del penal.

No obstante, la defensa de Nallar teme que exista la intención de no cumplir la orden del juez Vedia. Aseguró que la vida de Nallar corre peligro en Chonchocoro. “Mi cliente está ansioso (...) su vida está corriendo peligro sobre todo por el tema de salud”, afirmó el abogado Carlos Antelo. En tanto, desde Santa Cruz la parte acusadora presentó una recusación contra el juez Vedia y apeló la determinación del traslado rechazando que sea enviado a Palmasola. Sin embargo, Vedia aseguró que esos recursos no impedirán el traslado de Nallar a la cárcel cruceña.

Nallar es el principal acusado por el asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Acción Civil Policial (Gacip), hecho que sucedió en Porongo el pasado 21 de junio.

De acuerdo con los antecedentes, los uniformados retornaban luego de haber efectuado sus labores de patrullaje. Sin embargo, fueron interceptados por algunas personas, a quienes victimaron con armas de fuego.