Defienden domiciliaria de Kushner

La defensa de William Kushner, condenado a 30 años de prisión por la muerte de Andrea Aramayo (2015), defendió la detención domiciliaria, aseguró que la Sentencia Constitucional número 1292 no modifica esa situación. Sin embargo, la defensa de la víctima desvirtuó esa postura y aseguró que la detención domiciliaria “no está bien hecha”, por lo que Kushner debe volver a la cárcel.

“Es mentira que esta sentencia constitucional número 1292 disponga la detención. Este fallo lo que dispone es que se amplíen los fundamentos y argumentos de la Sala Penal Segunda (...). El fallo señala que nunca hubo un atropello, señala que (Aramayo) se ha resbalado cuando la movilidad estaba en marcha”, dijo el abogado Oswaldo Cegarra.

El jurista observó la intromisión de la activista María Galindo, que el miércoles movilizó a funcionarios de la Fiscalía hasta el domicilio de Kushner para verificar si él estaba en su casa.

En tanto, la abogada de la parte acusadora, Estefanía Suárez, desvirtuó la postura del abogado Cegarra, ya que –según ella– el jurista no conoce todo el proceso. Dijo que ya no está en discusión el caso de Kushner porque la justicia ya lo sentenció a 30 años por el feminicidio de Aramayo y lo que procede es que cumpla su condena en la cárcel.

“La sentencia del Tribunal Constitucional dice que la resolución que le dio detención domiciliaria no está bien hecha (...). No estamos viendo si hubo feminicidio o no, eso ya lo dijo el Tribunal de Sentencia”, dijo la jurista a este medio.