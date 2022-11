Dejan entrar 400 toneladas de basura a botadero

La Alcaldía de Santa Cruz logró negociar un cuarto intermedio en el bloqueo al botadero municipal y, en primera instancia, se logró ayer depositar 400 toneladas de basura. La Policía y Fiscalía no actuaron ante este hecho.

El alcalde Jhonny Fernández llegó hasta el punto de bloqueo en la comunidad San Miguel de los Junos para dialogar con los bloqueadores que cumplen la medida de presión desde el pasado 26 de octubre, para impedir que los camiones con residuos sólidos entren en el vertedero municipal.

Luego de llegar a un acuerdo, el grupo movilizado permitió el ingreso de los camiones que cargaban los residuos.

“Hemos logrado un cuarto intermedio, los he persuadido. Lamentablemente la Policía y el Ministerio Público no ayudaron, hace una semana que he pedido que intervengan, por eso vine personalmente para hablar con los comunarios, con los bloqueadores, no se puede seguir perjudicando a Santa Cruz”, precisó la autoridad.

Luego de ocho días de tener cerrado el acceso al vertedero municipal, se logró que 50 camiones ingresen a la disposición final y retornen a la ciudad para volver a recolectar más residuos. Algo más de 400 toneladas llegaron a destino.

El gerente de operaciones de Emacruz, Ricardo Oviedo, indicó que se priorizó la recolección de los residuos de los hospitales, centros de abastecimiento y las vías troncales de la urbe.

Al menos 11.000 toneladas de basura quedaron sin recolectar durante los días de bloqueo al vertedero por parte de vecinos que se oponen al paro cívico.

La municipalidad declaró emergencia sanitaria por el exceso de basura en las calles y comunicó que los desechos representan un riesgo para la salud de la población.